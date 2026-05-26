МИД России заявил протест чешскому дипломату из-за задержания Илариона
МИД России подтвердил вызов временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейки. Ему заявили решительный протест из-за задержания в Чехии митрополита Илариона.
МИД РФ заявил об «абсурдности и полной безосновательности обвинений» в отношении православного иерарха. По мнению ведомства, проведение полицейской операции на основании анонимного сообщения «свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере».
«Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии»,— указано в пресс-релизе ведомства.
Бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион (Алфеев) был задержан 24 мая. Его подозревают в хранении наркотиков. В РПЦ назвали его задержание «классической подставой». МИД России потребовал освободить митрополита.