В Ростовской области ремонт трассы М-4 «Дон» выполнен на 40%

На участке трассы М-4 «Дон», который проходит по Ростовской области, дорожники завершили свыше 40% работ по модернизации дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

На данный момент нижний слой асфальтобетона уложен на 33 км. из 91 км. трассы, которую расширяют до шести полос. Верхнее покрытие завершено на 9 км. дороги.

Параллельно с укладкой асфальта специалисты продолжают обновление 20 искусственных сооружений. В среднем готовность этих объектов составляет 66%. На пяти путепроводах и одном мосту основные работы выполнены более чем на 90%.

Наталья Белоштейн