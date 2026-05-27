В Ростовской области ремонт трассы М-4 «Дон» выполнен на 40%
На участке трассы М-4 «Дон», который проходит по Ростовской области, дорожники завершили свыше 40% работ по модернизации дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На данный момент нижний слой асфальтобетона уложен на 33 км. из 91 км. трассы, которую расширяют до шести полос. Верхнее покрытие завершено на 9 км. дороги.
Параллельно с укладкой асфальта специалисты продолжают обновление 20 искусственных сооружений. В среднем готовность этих объектов составляет 66%. На пяти путепроводах и одном мосту основные работы выполнены более чем на 90%.