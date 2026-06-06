Медицина пошла в расход

Конкуренция на рынке платных медицинских услуг в Ростовской области обостряется. За два года количество компаний в этой сфере выросло на 4% и достигло почти 1,8 тыс. При этом спрос на услуги частных лабораторий и клиник в 2026 году сократился на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это со снижением покупательной способности населения. Среди наиболее стабильных по востребованности направлений они назвали репродуктивное здоровье, офтальмологию, протезирование конечностей и лабораторные исследования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний чек на услуги частных медицинских клиник и лабораторий в Ростовской области в 2026 году вырос на 14% — до 4608 рублей

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Средний чек на услуги частных медицинских клиник и лабораторий в Ростовской области в 2026 году вырос на 14% — до 4608 рублей

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За два года (с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2026 года) количество участников рынка платных медицинских услуг в Ростовской области увеличилось на 4,13%: с 1722 до 1794 организаций. В сравнении с прошлым годом количество коммерческих медучреждений выросло на 1,9%. Об этом сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

По оперативным данным Ростовстата, на Дону в первом квартале 2026 года объем платных медуслуг вырос до 11,6 млрд руб. Индекс физического объема в сопоставимых ценах составил 102,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2025 году в медучреждениях региона пациенты потратили 45,7 млрд руб. В физическом выражении объем предоставленных услуг год к году вырос на 2,5%.

«Конкуренция в Ростовской области усиливается. На рынок медицинских услуг продолжают выходить новые игроки, усиливаются федеральные сети, активно развивается платная медицина в госсекторе. При этом наблюдается рост в деньгах, но не в объемах,— и это делает конкуренцию более жесткой. Меняется сама логика: если раньше выиграть можно было за счет цены и рекламы, то сейчас — за счет медицинского результата, сервиса и способности удерживать пациента внутри системы»,— рассказывает Виктория Морозова, директор по маркетингу сети многопрофильных клиник «Юнона».

За последние 20 лет рынок коммерческой медицины претерпел значительные изменения, отмечает заместитель главного врача МЦ «Врачъ» Татьяна Штанько. «Если на момент открытия мы были одни из первых частных медицинских центров, и конкуренция соответственно была минимальной, то сейчас ситуация кардинально иная: в Ростове-на-Дону зарегистрировано более тысячи клиник. Это создает высокую конкурентную среду. При этом рост числа медицинских учреждений стимулирует повышение общего уровня качества услуг. Все участники рынка понимают: чтобы сохранить и укрепить репутацию, необходимо предлагать пациентам действительно качественную медицинскую помощь. В результате пациенты выигрывают — они получают доступ к более высоким стандартам обслуживания и широкому выбору специалистов»,— считает эксперт.

Основатель и руководитель сети центров ответственной косметологии Skinerica Елена Борисова считает, что рынок медуслуг стабилизируется: уходят мелкие и непрофессиональные игроки, оставшиеся учреждения перестают использовать демпинг как основной аргумент, что ранее было повсеместно. «Вижу тренд на здоровую экономическую модель бизнеса, отлаживание внутренних процессов. Перспективно любое направление медицины — в кризис люди вкладывают в здоровье»,— комментирует эксперт.

Дорогое здоровье

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе — середине марта 2026 года средний чек на услуги частных клиник и медлабораторий в Ростовской области вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4608 руб.

«Стоимость услуг медицинских лабораторий росла равномерно вслед за удорожанием реагентов. Подавляющее большинство высокопроизводительных анализаторов, которыми оснащены лаборатории, импортные. Их техническое обслуживание и закупка оригинальных реагентов привязаны к валютному курсу, что создает постоянное инфляционное давление на себестоимость исследований»,— поясняет кандидат медицинских наук, консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

В 2026 году в сети многопрофильных клиник «Юнона» стоимость услуг увеличилась в среднем на 10–18% в зависимости от направления. «Это не скачок, а отложенная реакция: в 2025 году многие клиники сдерживали прайс, несмотря на рост себестоимости. Основные причины — удорожание расходных материалов, оборудования, логистики, а также инвестиции в качество: обучение врачей, освоение новых методик, развитие технологий. Плюс рост стоимости маркетинга — привлечение пациента становится дороже с каждым годом»,— поясняет Виктория Морозова.

По ее словам, сильнее всего подорожали направления с высокой технологической и экспертной составляющей — хирургия, пластика, экспертная диагностика. «При этом наиболее рентабельны сегодня не отдельные услуги, а комплексные продукты: хирургия "под ключ", диагностические программы с сопровождением, инъекционная и аппаратная косметология. Экономика клиники все больше строится на глубине работы с пациентом, а не на разовом приеме»,— подчеркивает Виктория Морозова.

В МЦ «Врачъ» цены на услуги в 2026 году не повышали. По словам Татьяны Штанько, все направления работы клиники обеспечивают минимальную рентабельность на уровне 10%, что позволяет поддерживать устойчивое развитие учреждения и инвестировать в обновление оборудования и обучение персонала.

«Мы не фокусируемся исключительно на высокомаржинальных услугах — наша стратегия предполагает сбалансированное развитие всех направлений, чтобы обеспечить пациентам полноценную медицинскую помощь в рамках многопрофильной клиники»,— поясняет эксперт.

Стоимость услуг сети центров косметологии Skinerica в 2026 году увеличилась на 10–20% из-за повышения стоимости препаратов, расходников и запчастей для оборудования. Все услуги выросли в цене примерно одинаково, уточнила Елена Борисова.

В сети клиник ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном» (ГК «Медма») в связи с ростом цен на расходные материалы и увеличением других затрат прайс за год поднимается на 10–15%.

На 15% повысили стоимость услуг в прошлом году в сети поликлиник «Авеню». «У нас увеличилась налоговая нагрузка, поднялись в стоимости оборудование и, соответственно, амортизация, накладные расходы (электроэнергия, аренда, расходные материалы). Больше подорожали услуги, связанные с введением лекарственных средств, так как повысилась стоимость препаратов. Наиболее прибыльными являются МРТ, КТ, рентген, анализы»,— рассказывает директор по маркетингу сети Евгения Арсентьева.

Интерес поубавился

В январе — середине марта 2026 года спрос на услуги частных клиник и медлабораторий сократился на 7%. Такие данные предоставили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Мы видим небольшое снижение спроса, оно обусловлено тем, что пациенты стали реже посещать клиники — снизились именно профилактические визиты. Люди стали больше экономить и к врачам идут только в крайнем случае. Более заметного снижения на какие-то определенные услуги мы не заметили, спад равномерный»,— рассказывает директор по маркетингу сети поликлиник «Авеню» Евгения Арсентьева.

В медицинском клинико-диагностическом центре МЦ «Юнона» отмечают трансформацию спроса. «В 2025 году по сравнению с 2024-м рынок еще двигался по инерции — рос поток первичных обращений и диагностики. В 2026 году поведение пациента изменилось: обращаются реже, дольше принимают решение, но если приходят — то уже с готовностью решать проблему до конца, включая лечение и хирургию. Причины понятны — макроэкономика и изменение потребительского поведения. Пациент стал рациональнее: меньше импульсных обращений, больше осознанных решений. Он отказывается от лишнего, но готов платить за результат, скорость и комфорт. Поэтому спрос уходит от разовых услуг к комплексным решениям и долгосрочной работе с врачом»,— говорит Виктория Морозова.

Среди наиболее востребованных услуг она назвала малоинвазивные операции (гинекология, флебология, травматология), комплексные диагностические программы и направления, где можно быстро закрыть проблему: болевые синдромы, гормональные нарушения, сосудистые патологии.

По словам Татьяны Штанько, спрос на услуги МЦ «Врачъ» остается стабильным из года в год, без выраженных пиков роста или спада. Отсутствие положительной динамики она связывает с совокупностью факторов, среди которых стабилизация уровня здоровья населения. «Люди стали более ответственно относиться к профилактике, что снижает потребность в экстренных и плановых обращениях. Второй фактор — рост конкуренции на рынке медицинских услуг. Появление новых клиник и центров перераспределяет поток пациентов между учреждениями. Третий — экономическая ситуация. Пациенты более взвешенно подходят к плановым медицинским расходам, выбирая только действительно необходимые услуги»,— рассказывает эксперт. Наибольший спрос наблюдается на эстетическую гинекологию и дерматологию, лабораторную диагностику и телемедицинские консультации.

В сети центров ответственной косметологии Skinerica в 2025 году зафиксировали рост посещаемости на 12% в сравнении с 2024 годом. Однако в 2026 году общее число визитов снизилось на 10%, вернувшись почти к уровню 2024 года. Самое сильное снижение спроса произошло на услуги по телу — на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам Елены Борисовой, наиболее востребованными являются услуги по лазерной эпиляции, инъекциям красоты, аппаратной косметологии по лицу.

Ниши с устойчивым спросом

Независимым клиникам малого формата удерживать конкурентоспособность все сложнее, констатирует кандидат медицинских наук, консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова. «Можно наблюдать две основные стратегии: поглощение сетевыми клиниками и уход в узкую специализацию. Федеральные и региональные сети наращивают присутствие, заходя в ниши с устойчивым спросом. Рост показывают, в частности, клиники женского здоровья и клиники в крупных городских районах»,— отмечает собеседница издания.

Так, набирает обороты эстетическая гинекология. «Последствия родов, травм, возрастных изменений ухудшают качество жизни женщины, отражаются на интимной составляющей, а современная гинекология помогает им справиться с этими проблемами. Такая тенденция наблюдается по всей России, и наша клиника не исключение. Бывает, что к нам обращаются пациенты из других регионов после неудачных операций, и мы исправляем их последствия, восстанавливаем чувствительность и физиологическую функцию с сохранением естественной анатомии»,— рассказывает директор ООО «Геном-Дон» Ольга Еремина.

Стабильно востребованы услуги, связанные с репродуктивным здоровьем. «К сожалению, количество бесплодных как женщин, так и мужчин не уменьшается»,— констатирует эксперт. Другая тенденция, стимулирующая спрос на это направление медицины,— увеличение количества женщин, желающих родить ребенка после 40 лет. «Также активно развивается тема отсроченного материнства: женщина в молодом возрасте замораживает свои яйцеклетки, занимается образованием, карьерой, улучшает финансовое состояние, а к 40 годам начинает задумываться о материнстве. И здесь наличие замороженных ооцитов дает ей шанс родить здорового ребенка без использования донорского материала»,— добавляет Ольга Еремина.

В глазной клинике «Ирис» говорят об умеренном росте спроса в 2026 году. В первую очередь это касается плановой хирургии и диагностики. При этом 2025 год показал более выраженный рост обращаемости относительно 2024 года — прежде всего за счет лазерной коррекции зрения.

«Мы связываем эту динамику с несколькими факторами. Во-первых, усилился отложенный спрос. Во-вторых, вырос уровень информированности пациентов о возможностях современной офтальмологии. И, что важно, снизился страх перед операциями — во многом благодаря контенту, отзывам и рекомендациям. В целом мы наблюдаем устойчивый тренд: люди все чаще воспринимают зрение как базовую составляющую качества жизни и готовы инвестировать в него»,— поясняет Ирина Воронова. Она отмечает рост спроса на мультифокальные линзы, которые используются при лечении катаракты и пресбиопии, а также лазерную коррекцию зрения.

Еще одно направление, демонстрирующее рост востребованности,— комплексная реабилитация пациентов с ампутациями, на которой, в частности, специализируется ГК «Метиз». «В 2025 году спрос на услуги вырос в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ожидаем аналогичную динамику. Причины: последствия боевых действий (рост числа пациентов с ампутациями), а также узнаваемость компании. Наиболее востребованы бионические протезы для нижних конечностей. Они же и наиболее прибыльны за счет высокой добавленной стоимости»,— рассказал директор по развитию сети «Орто-Инновации» (входит в ГК «Метиз»), кандидат экономических наук Андрей Генералов.

Традиционно востребованы лабораторные исследования. Например, выручка лабораторного дискаунтера Lab4U по всем регионам присутствия, включая Ростовскую область, выросла в целом с 1,5 млрд руб. в 2024 году до 1,7 млрд руб. по итогам 2025 года. «Такой значительный рост мы связываем с перераспределением рынка в пользу более выгодных по цене игроков, которые активно развивают цифровые технологии, что повышает доступность услуг географически»,— считает кандидат медицинских наук, консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Инвестиции на паузе

По мнению Виктории Морозовой, бизнес «зажат с двух сторон»: «Снаружи — растущая налоговая нагрузка и дорогие деньги. Изнутри — рост зарплатных ожиданий сотрудников на фоне инфляции. При этом пациент становится более чувствительным к цене, и ценовой фактор все чаще становится определяющим при выборе. В результате мы вынуждены в ряде случаев сдерживать рост цен, чтобы не потерять спрос. Это напрямую бьет по маржинальности: снижается прибыль, сокращаются инвестиции в оборудование и развитие, откладываются планы масштабирования».

Ключевая ставка ЦБ в современных условиях фактически заградительная, акцентирует эксперт. Она поясняет, что рентабельность медицинского бизнеса часто не дотягивает до стоимости кредитных ресурсов, поэтому многие инвестиционные решения просто ставятся на паузу.

«При этом нельзя сказать, что есть критические перебои с оборудованием или лекарствами,— рынок адаптировался. Но это адаптация через удорожание и усложнение логистики. Мы также видим снижение покупательной способности. Пациенты стали более избирательными, дольше принимают решения, чаще откладывают не срочные услуги. Но при этом, если есть понятная ценность и результат, они готовы инвестировать в лечение»,— рассказывает Виктория Морозова.

Из-за повышения налоговой нагрузки остро стоит вопрос сохранения приемлемой рентабельности бизнеса, что требует грамотного финансового управления, отмечает Елена Борисова.

Екатерина Гергесова считает, что крупные инвестиции в стационарную инфраструктуру (строительство новых клиник) сейчас маловероятны без доступа к финансированию через систему ОМС, а этот сегмент характеризуется высокой конкуренцией за квоты. Значительных частных вложений пока не ожидается. Основные инвестиционные потоки 2026 года пойдут на модернизацию парка оборудования из-за его физического и морального износа и на расширение амбулаторных мощностей теми игроками, которые уже укрепились на рынке.

«Ужесточение регуляторных требований — внедрение медицинских информационных систем, соответствие нормам по защите и передаче данных в ЕГИСЗ — добавляет операционную и финансовую нагрузку. Для небольших клиник площадью до 100 кв. м такие затраты часто оказываются неподъемными, что дополнительно стимулирует консолидацию рынка. Параллельно фиксируется устойчивый переток пациентов из государственной системы по рутинным запросам: диагностика, консультации узких специалистов, услуги в области велнес и превентивной медицины. Сложные и дорогостоящие случаи остаются в сфере государственных медучреждений»,— резюмировала Екатерина Гергесова.

Маргарита Синкевич