Главные новости за 26 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Воронежское ООО «Реверс инжиниринг», специализирующееся на 3D-печати, наладило выпуск деталей для пассажирских широкофюзеляжных лайнеров Airbus, официальные поставки которых в Россию невозможны из-за санкций. Как сообщил на форуме Столля руководитель производственно-технического отдела компании Илья Горбач, проект реализуется как «ремонтное мелкосерийное производство». Одним из заказчиков продукции, по данным «Ъ-Черноземье», выступает «Аэрофлот».

В Белгороде за 2025 год зафиксировали 34 массированные атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. По данным мэра Валентина Демидова, из-за аварийных отключений электричества и гидроударов повреждения получили 250 участков тепловых сетей и систем горячего водоснабжения, а в период сильных морозов отопление пришлось перезапускать 17 раз. В мэрии также впервые показали фотографии последствий ракетных ударов по ТЭК.

После вторжения ВСУ в Курскую область саперы обезвредили почти 3 млн различных взрывных устройств. Самодельные боеприпасы зачастую уничтожаются на месте.

В Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме, который сопровождался хлопком и привел к частичному обрушению здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди. Огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки. Губернатор Игорь Артамонов опроверг распространяющуюся в соцсетях версию о возможном падении БПЛА, прокуратура выдвинула версию о бытовом газе.

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск налоговой службы по Саратовской области о признании банкротом местного ООО «Комплектснаб». Объем требований — 71,3 млн руб. Подробности претензий пока не раскрываются, собственником и гендиректором компании является Андрей Ушков.

Власти Тамбова согласовали архитектурно-градостроительный облик отеля «Бебель» с рестораном и спа-комплексом, который планируется построить на улице Августа Бебеля, недалеко от набережной в центре города. Инвестор — местный бизнесмен Арман Саградян. В гостинице предусмотрено 63 номера различных категорий, включая люксы, их общая площадь — 1,1 тыс. кв. м. Сроки реализации проекта пока не называются.

