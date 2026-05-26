ФНС потребовала банкротства крупной орловской стройфирмы

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании банкротом местного ООО «Комплектснаб» с многомиллиардным оборотом. Объем требований составляет 71,3 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству.

Ранее никто не пытался обанкротить «Комплектснаб». При этом компания выступила одним из истцов в двух судебных делах о несостоятельности — в отношении АО «Краснодаргазстрой» (группа «Стройгазмонтаж») и краснодарского же ООО «Грин моторс» (бенефициар — Александр Шиловский). Их рассмотрение продолжается. Первой компанией с октября 2019 года по октябрь 2025 года руководил Сергей Грайворонский, который впоследствии перешел на пост гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть» (принадлежит «Россетям»).

По данным Rusprofile, ООО «Комплектснаб» работает с декабря 2010 года в Орле, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор Андрей Ушков руководит компанией с 2011 года и является ее единственным владельцем. Численность сотрудников в последние годы демонстрирует колебания: после снижения до 57 человек в 2023 году штат вырос до 98 в 2025-м. Компания не имеет филиалов. Наличие лицензий говорит о ведении регулируемой деятельности в сфере пассажирских перевозок, сохранения объектов культурного наследия и монтажа систем пожарной безопасности. Активных товарных знаков нет. 2025 год общество закончило с выручкой 2 млрд руб. (-14%, годом ранее — 2,3 млрд) и чистой прибылью 3,3 млн руб. (-94%, 52 млн).

На счету «Комплектснаба» всего три госконтракта на 4,5 млн руб. в сумме. Все они заключены в 2018 году. В двух из них заказчиком выступает ПАО «Россети Центр», предметом является разработка проекта реконструкции базы Урицкого района электрических сетей (РЭС) и проектирование реконструкции здания службы подстанций Ливенского РЭС. Третий контракт заключен с «Газпром теплоэнерго Орел» и касается покраски дымовых труб котельных.

В Орловской области по итогам первого квартала 2026 года поступления по согласительным процедурам в делах о банкротстве составили 177 млн руб., что более чем в 2,6 раза, или на 111 млн руб., превышает показатель аналогичного периода 2025-го.

Алина Морозова