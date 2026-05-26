Почти три миллиона взрывных устройств обезвредили в Курской области

После вторжения ВСУ на территории Курской области было обезврежено почти 3 млн различных взрывных устройств. Самодельные устройства зачастую уничтожаются на месте. Саперы работают в местах боев и по заявкам глав муниципалитетов. Их задача состоит в том, чтобы очистить землю для возвращения гражданских. Об этом сообщает РЕН ТВ 26 мая.

«Саперы работают в 30-градусную жару, в костюмах весом 20 килограммов, в обуви на платформе, по 12 часов в сутки»,— пишет РЕН ТВ.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», к середине мая было завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Потерпевшими по ним признаны более 87 тыс. жителей региона. Всего с начала СВО в России обвинительные приговоры получили около 700 украинских военнослужащих, 24 из них назначили пожизненные сроки, остальным — от 16 до 25 лет лишения свободы.

