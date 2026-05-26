Рядом с набережной в Тамбове могут построить отель со спа-комплексом

Власти Тамбова согласовали архитектурно-градостроительный облик отеля «Бебель» с рестораном и спа-комплексом, который планируется построить на улице Августа Бебеля, 12, недалеко от набережной Цны. Соответствующее решение принято администрацией города по итогам рассмотрения проектной документации.

Инвестором выступает местный бизнесмен Арман Саградян. Сроки начала и завершения строительства пока не раскрываются.

Согласно документации, шестиэтажное здание разместится на участке площадью 1,08 тыс. кв. м. Участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки и окружен жилыми и общественными зданиями, заводом «Комсомолец». Площадь застройки составит 446,7 кв. м, общая площадь объекта — 2,57 тыс. кв. м.

Проект гостиницы разработало ООО «Тамбовгражданпроект». Согласно презентации, в отеле предусмотрено 63 номера различных категорий, включая люксы на верхнем этаже. Общая площадь номерного фонда составит 1,1 тыс. кв. м.

Помимо гостиничной части, в здании разместятся ресторан с кухней площадью 250 кв. м, спа-зона на 275 кв. м, фитнес-центр и конференц-зал, рассчитанный на проведение деловых мероприятий численностью до 60 участников. Для гостей также предусмотрены парковка на восемь машино-мест, бизнес-инфраструктура и собственная модульная котельная.

Как следует из проектной документации, фасады здания выполнят с использованием крупных площадей остекления и контрастных цветовых решений. Для отделки предусмотрен облицовочный керамический кирпич, а карнизы и входные группы планируется оформить белой штукатуркой.

ИП Арман Саградян зарегистрирован в Тамбове в марте этого года с ОКВЭД — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Анна Швечикова