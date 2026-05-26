Под завалами частично обрушившегося дома в Липецке могут находиться люди

В Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме, в результате которого здание получило серьезные повреждения и частично обрушилось. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам главы региона, происшествие сопровождалось хлопком. На месте работают подразделения МЧС, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания и обследование разрушенных конструкций.

Огонь также перекинулся на припаркованные рядом автомобили и надворные постройки.

Господин Артамонов беспокоится, что в соцсетях начала распространяться версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. Однако пока эта информация не подтверждается. Причины пожара и обстоятельства устанавливаются.

UPD: Прокуратура Правобережного района Липецка взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. По их информации, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа.

Анна Швечикова