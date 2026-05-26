За «Кандагар» и убить можно

В Краснодаре коллегия присяжных признала троих жителей Сочи виновными в убийствах двух владельцев местной торговой компании «Кандагар», совершенных в начале 2000-х годов. По данным обвинения, конфликт, завершившийся двумя убийствами, произошел из-за участка, расположенного рядом с пляжем в Курортном городке Адлера.

В Советском районном суде Краснодара 26 мая коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу об убийствах Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, учредителей сочинского ООО «Кандагар». Присяжные признали доказанным, что подсудимые Антраник Яланузян, Рафаел Чолокян и Эдуард Карагозян виновны по всем пунктам предъявленного им обвинения, сообщили “Ъ” в суде.

Гособвинитель Наталья Каликанова в ходе судебного следствия и прений обосновывала версию о том, что причиной обоих убийств был спор из-за контроля над торговыми объектами в Курортом городке Адлера.

Курортный городок — территория санаторно-курортного объединения «Адлеркурорт» (три высотных корпуса, парк, фонтаны, летний театр). Первоначально здравница имела в пользовании 22 га, в 1997 году 5,8 га было передано администрации города и использовалось под торговлю.

Компания «Кандагар» арендовала у муниципалитета территорию площадью 1,2 тыс. кв. м, где располагались несколько десятков торговых павильонов. Учредителем «Кандагара» был участник военных действий в Афганистане Ашот Чакрян, который пользовался «ветеранскими» льготами и имел авторитет как человек с боевым опытом. Хозяйственной стороной бизнеса занимались брат Ашота Самвел Чакрян, а также Ишхан Капекян. Обвинение утверждает, что владелец кафе в Курортном городке Антраник Яланузян тоже хотел заниматься торговлей, но отношения с братьями Чакрян у него не сложились.

В апреле 2001 года «афганец» Ашот Чакрян уехал из дома и не вернулся, его автомобиль и документы со следами крови нашли в горах. Судьба Ашота Чакряна неизвестна до сих пор, но свидетели утверждают, что в тот момент Самвел Чакрян нанял охрану и говорил знакомым, что опасается за свою жизнь, так как после исчезновения брата у него не оказалось силовой «крыши».

Как установило следствие, в тот момент Антраник Яланузян действительно начал планировать устранение конкурентов для захвата «Кандагара».

Предприниматель купил оружие и рассказал о своих намерениях Эдуарду Карагозяну и Рафаелу Чолокяну, пообещав каждому по $10 тыс. за помощь в реализации плана. Зная о подозрениях господина Чакряна, злоумышленники решили организовать нападение в людном месте, где предприниматель чувствовал бы себя в безопасности. Такой случай представился в сентябре 2001 года, когда Самвел Чакрян вышел из ресторана в Курортном городке и направился к залу игровых автоматов. Поджидавший его киллер сделал несколько выстрелов, от которых предприниматель скончался, пули также попали в стекло развлекательного заведения, где находились посетители.

Еще более дерзко было организовано нападение на Ишхана Капекяна в марте 2002 года. Предприниматель вышел из ресторана, где проходил свадебный банкет, вокруг находились десятки людей. В это время преступник подстерегал господина Капекяна в его собственном автомобиле. Раненого предпринимателя успели довезти до больницы, но спасти его не удалось. По данным обвинения, после смерти владельцев «Кандагара» торговые объекты в Курортном городке перешли под контроль людей из окружения Антраника Яланузяна.

Убийства Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна были раскрыты в 2022 году благодаря показаниям граждан, отбывающих наказание за другие преступления. Подсудимые не признают себя виновными и настаивают на том, что у прокурора нет доказательств их причастности к преступлениям.

Анна Перова, Краснодар