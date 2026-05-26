В Туапсинском округе ликвидируют последствия залповых ливней

Во вторник, 26 мая, в Туапсинском округе прошли залповые ливни. Основной удар стихии приняло на себя Джубгинское сельское поселение. На центральном пляже в Джубге размыло часть набережной. Ливневые потоки вынесли на дороги камни. Федеральную трассу уже очистили. На улицах Кооперативной, Лаврова, Звездной и в микрорайоне Восток в Джубге продолжаются работы по расчистке. Подтоплений жилых домов нет, сообщил в соцсетях глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

В бухте Инал стихия повалила деревья и нестационарные объекты торговли, то есть ларьки. Из-за подъема воды в реке Малый Бжид валежником забило подмостовое пространство. Сотрудники спасательной службы Туапсинского муниципального округа его уже расчистили.

Ранее сообщалось, что локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Архипо-Осиповском сельском округе Геленджика. Там залповый ливень, который прошел утром 26 мая, подтопил несколько домов.

Непогода продолжит испытывать Краснодарский край на прочность. Ливни с грозами, градом и порывистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются до утра 27 мая. Экстренное предупреждение в очередной раз продлено.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Специалисты собрали и вывезли более 32,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Мария Удовик