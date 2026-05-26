МИД Норвегии вызвал российского посла из-за удара «Орешником» по Украине

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России из-за недавних ударов ВС РФ по территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе разговора мы подчеркнули, что осуждаем жестокие атаки России на Киев в эти выходные,— заявил глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде.— Россия провела массированную атаку беспилотниками и нанесла удар ракетой "Орешник". Это неприемлемо. Премьер-министр и я осудили эти атаки».

Минобороны России заявило, что в ночь на 24 мая ВС РФ нанесли удар по военным объектам на территории Украины. Помимо «Орешника», применялись «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы». В российском ведомстве подчеркивали, что удар был ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты. 25 мая МИД РФ анонсировал новые удары по Киеву.

