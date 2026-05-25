Последствия средней дальности

Киев и его западные партнеры согласовывают дальнейшие действия в конфликте с Россией после удара возмездия по военным объектам Украины с использованием в том числе ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Заявления европейских политиков сводятся к подтверждению неизменности поддержки Украины. Впрочем, политические декларации сопровождаются признанием растущих рисков. 25 мая МИД и Минобороны РФ выступили с заявлениями о том, что удары по Киеву будут продолжены.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Об итогах российского удара возмездия по украинской столице и столичному региону, нанесенного в ответ на трагедию в Старобельске, сообщило в воскресенье, 24 мая Минобороны РФ.

Как следует из заявления российского военного ведомства, в результате массированного удара в Киеве и Киевской области, нанесенного баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и ударными БПЛА, были поражены «объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ».

Украинская сторона в своих заявлениях пытается приуменьшить последствия российского удара, однако отмечает его масштабность. Командование ВСУ признало, что ПВО страны не справилась с ударами по Киеву, не сумев сбить ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон» и перехватив только 11 из 30 баллистических «Искандеров».

Реакция руководства ЕС и ведущих европейских политиков стала поступать днем в воскресенье, 24 мая, и свелась к политическим декларациям с осуждением России.

Европейские лидеры подтверждают готовность продолжать оказывать военную помощь Украине и усилить давление на Москву. При этом наибольшее внимание европейцы уделили именно «Орешнику».

«Российские удары следуют один за другим по гражданским объектам на Украине, как и снова этой ночью. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты “Орешник”»,— написал в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, события последних дней «прежде всего свидетельствует о дальнейшей эскалации». В связи с этим президент Макрон подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Киев и делать все возможное для «справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы».

С осуждениями России выступили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Канады Марк Карни и новый глава МИД Венгрии Анита Орбан. В МИД Албании был вызван посол России в Тиране Алексей Зайцев. Демарш албанской стороны был вызван тем, что в ходе российского удара было повреждено здание, в котором проживает посол Албании в Киеве Эрнал Фило.

Громкие политические декларации западных лидеров о готовности продолжать поддерживать Киев, несмотря на дальнейшую эскалацию с Россией, сопровождаются признанием растущих рисков, в том числе для безопасности Европы.

Подтверждением этого стал первый с начала СВО неожиданный звонок президента Макрона президенту Белоруссии Александру Лукашенко на следующий день после российского удара по Украине. По информации белорусских источников, инициированный Парижем разговор Макрона и Лукашенко продлился около полутора часов и касался украинского конфликта, отношений Москвы и Минска и места Белоруссии в Европе. «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну»,— сообщил 24 мая телеканал TF1 со ссылкой на окружение французского президента.

Напомним, что ближайший союзник России Белоруссия разместила на своей территории комплексы «Орешник», которые с 17 декабря прошлого года заступили на боевое дежурство. Кроме того, с 18 по 21 мая в Белоруссии прошли совместные учения ядерных сил России и Белоруссии, в ходе которых проходила тренировка применения ядерного оружия.

Несмотря на декларируемую готовность европейских союзников Киева не сворачивать с пути поддержки Украины, в Европе снова заговорили о необходимости диалога с Москвой.

Как сообщила ведущая финская газета Helsingin Sanomat (HS), Евросоюз готовится к переговорам на высоком уровне с Россией, и центральную роль в них может сыграть Александр Стубб. «HS взяла интервью у десяти дипломатических и официальных источников из ряда европейских стран, и они считают, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку»,— отмечает газета. Впрочем, издание добавляет, что подготовка к переговорам пока находится на очень ранней стадии и пока даже неясно, смогут ли переговоры европейцев с Москвой вообще состояться.

Москва уже дала понять, что не намерена ограничиваться ударом возмездия, нанесенным в ночь на 24 мая. Об этом 25 мая предупредили МИД и Минобороны РФ. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва призывает персонал иностранных посольств как можно скорее покинуть Киев в связи с планами ВС РФ нанести удары по объектам ВПК.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что ответственность за террористическую атаку на Старобельск должны понести и европейские спонсоры Киева. «Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени. Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы», — заявила Валентина Матвиенко.

Сергей Строкань