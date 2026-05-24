СКР заинтересовался уголовным делом «нижегородского мажора» после массового ДТП

Следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту ДТП в Нижнем Новгороде, устроенного, по предварительным данным, злостным нарушителем ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщили в ведомстве.

В СКР уточнили, что уголовное дело было возбуждено после выхода в эфире федерального телеканала сюжета о молодом человеке, регулярно нарушавшем ПДД.

Днем 20 мая на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде водитель кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу и устроил двойное ДТП. Никто не пострадал. В МВД уточняли, что с 2025 года на водителя составили 161 протокол, 51 из которых — по статье об уклонении от административного наказания. РЕН ТВ сообщал, что водителем кабриолета был сын миллионера Сергея Корнилова — Сергей Сергеевич Корнилов. В разговоре с Telegram-каналом Baza молодой человек признавал, что в ДТП «виноват алкоголь». РЕН ТВ публиковал видеозапись того, как на следующий день после аварии «нижегородского мажора, устроившего массовое ДТП, выводят из ресторана» под руки.