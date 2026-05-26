Сын основателя Mango временно покинул пост из-за подозрений в убийстве отца

Сын основателя испанской сети Mango Джонатан Андик временно ушел с должности вице-президента компании, передает агентство EFE. В мае он стал подозреваемым по делу о гибели своего отца Исака Андика.

В открытом письме Джонатан Андик объявил, что продолжит выполнять свои обязанности в «семейных, деловых и социальных проектах», однако намерен сосредоточиться на защите своей невиновности. Он утверждает, что «внимание и сосредоточенность», необходимые для его защиты во время судебного процесса, мешают ему «поддерживать высокий уровень ответственности», требуемый его обязанностями в компании.

В письме господин Андик также заявил, что подозревать его в убийстве отца «несправедливо и необоснованно». Он считает изложенную следствием версию событий «вырванной из контекста и искаженной», но убежден, что его невиновность будет доказана.

71-летний Исак Андик погиб в декабре 2024 года: он упал с обрыва в провинции Барселона во время прогулки с сыном. Тот был единственным свидетелем трагедии. Через несколько недель дело о смерти бизнесмена закрыли, но в марте 2025-го суд возобновил расследование. У полиции вызвали подозрения противоречивые показания наследника погибшего. 19 мая Джонатана Андика задержали, но на следующий день суд освободил его под залог в €1 млн.

Исак Андик основал компанию Mango вместе с братом Нахманом в 1984 году. По данным на 2023 год, выручка компании составляла €3,1 млрд. Состояние господина Андика оценивалось в $4,5 млрд. Он входил в топ-5 богатейших людей Испании.