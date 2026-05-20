Подозреваемый в убийстве отца сын основателя Mango освободился под залог

Суд в Каталонии освободил наследника сети магазинов одежды Mango Джонатана Андика под залог в €1 млн, передает испанский телеканал RTVE. Мужчину подозревают в убийстве отца — основателя бренда Исака Андика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наследник сети магазинов одежды Mango Джонатан Андик (в центре)

Фото: Stringer / Reuters Наследник сети магазинов одежды Mango Джонатан Андик (в центре)

Фото: Stringer / Reuters

Джонатан Андик покинул здание суда в сопровождении адвоката, не сказав прессе ни слова, указывает RTVE. У подозреваемого изъяли паспорт, ему запретили покидать страну и обязали еженедельно отмечаться в суде. Во время заседания мужчина воспользовался правом отвечать только на вопросы адвоката. Еще ранее он отказался от дачи показаний в штаб-квартире каталонской полиции.

Накануне господина Андика-младшего задержали по подозрению в убийстве отца. Предприниматель погиб в декабре 2024 года при падении с обрыва под Барселоной. Сопровождавший отца на прогулке Джонатан Андик позднее уверял, что это был несчастный случай.

По данным RTVE, следствие допускает, что Андик-младший мог убить отца из-за «одержимости деньгами». В постановлении суда, которое цитирует издание, прописано, что отец и сын регулярно ссорились из-за наследства. Утверждается, что судебно-медицинская экспертиза установила, что переломы погибшего не характерны для «обычного падения».