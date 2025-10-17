Pais: смерть основателя испанского бренда Mango Андика расследуют как убийство

Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика Джонатан стал подозреваемым по делу о гибели отца. Это произошло после возобновления расследования в марте 2025 года, сообщает Pais со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исак Андик (2011 год)

Фото: Thibault Camus, FILE / AP Исак Андик (2011 год)

Фото: Thibault Camus, FILE / AP

Исаак Андик погиб 14 декабря 2024 года после падения с обрыва в провинции Барселона. В тот день он был на прогулке с сыном. Ранее дело о его смерти было закрыто, однако суд города Марторель решил вновь приступить к изучению обстоятельств трагедии, уточняет газета.

Несмотря на отсутствие убедительных улик против Джонатана Андика, у следствия вызвали подозрения его противоречивые показания. Семья Исака Андика в комментарии Pais заявила, что продолжит сотрудничать с правоохранительными органами и надеется, что невиновность его сына вскоре будет доказана.

Исак Андик основал компанию Mango вместе с братом Нахманом в 1984 году. По данным на 2023 год, выручка компании составляла €3,1 млрд. Состояние господина Андика оценивалось в $4,5 млрд. Он входил в топ-5 богатейших людей Испании.