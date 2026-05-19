Сына основателя сети магазинов Mango задержали по подозрению в убийстве отца

Полиция Каталонии задержала Джонатана Андика по подозрению в убийстве отца, основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика, передает Reuters. 71-летний предприниматель погиб в декабре 2024 года при падении с обрыва. Изначально смерть рассматривали как несчастный случай, на этой же версии настаивает его сын.

Исак Андик Фото: Thibault Camus / AP Джонатан Андик Фото: Lorena Sopena / Anadolu / Getty Images

Испанское агентство TVE со ссылкой на источник сообщает, что Джонатана Андика доставили в следственный изолятор. В ближайшие часы он должен предстать перед судом. Представитель семьи Андика заявил, что задержанный будет сотрудничать с властями в расследовании смерти своего отца. Какие-либо подробности дела пока неизвестны.

Исаак Андик погиб 14 декабря 2024 года при падении с обрыва в провинции Барселона. В тот день он был на прогулке с сыном, который стал единственным свидетелем трагедии. Через несколько недель дело о смерти бизнесмена закрыли, но в марте 2025-го суд города Марторель возобновил расследование. У полиции вызвали подозрения противоречивые показания наследника погибшего. Также выяснилось, что перед поездкой в горы он попросил телохранителя своего отца «оставить их наедине». Кроме того, девушка Джонатана Андика, гольфистка Эстефания Кнут, заявила, что у него были «порою напряженные» отношения с отцом, отмечает AFP.

Исак Андик основал компанию Mango вместе с братом Нахманом в 1984 году. По данным на 2023 год, выручка компании составляла €3,1 млрд. Состояние господина Андика оценивалось в $4,5 млрд. Он входил в топ-5 богатейших людей Испании.