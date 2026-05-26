Чем известен митрополит Иларион

24 мая в Чехии был задержан митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион по подозрению в хранении наркотиков после обыска его машины. Допрос длился более девяти часов. В итоге митрополита освободили без предъявления обвинения. Подробности биографии бывшего главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ — в справке “Ъ”.

Митрополит Иларион

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) родился 24 июля 1966 года в Москве. В 15 лет поступил чтецом в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, настоятелем которого был митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев).

Вскоре стал иподиаконом митрополита Питирима и внештатным сотрудником возглавляемого им издательского отдела Московского патриархата. В 1984 году окончил школу имени Гнесиных по классу скрипки и композиции и поступил в Московскую государственную консерваторию. В 1984–1986 годах служил в армии.

В 1987 году оставил обучение в Московской консерватории и поступил послушником в Свято-Духов монастырь в Вильнюсе. В том же году пострижен в монашество, рукоположен во иеродиаконы, затем во иеромонахи. В 1989-м заочно окончил Московскую духовную семинарию, а в 1991 году — Московскую духовную академию (МДА) со степенью кандидата богословия. В 1993 году окончил аспирантуру МДА при Отделе внешних церковных сношений Московского патриархата.

В 1991–1993 годах преподавал гомилетику (наука о церковном проповедничестве), Священное Писание Нового Завета и догматическое богословие в МДА.

В 1993 году был направлен на стажировку в Оксфордский университет, где работал над докторской диссертацией на тему «Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание». В 1995 году защитил диссертацию с присуждением степени доктора философии Оксфордского университета.

С 1995 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, в 1997-м возглавил секретариат по межхристианским связям. Решением Священного синода от 27 декабря 2001 года избран епископом Керченским, викарием Сурожской епархии. В 2002 году возведен в сан епископа, в том же году возглавил представительство РПЦ при европейских международных организациях. В 2003 году стал епископом Венским и Австрийским, в 2009-м — епископом Волоколамским, тогда же возглавил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата — структуру, которую называют «церковным МИДом». В 2009 году возведен в сан архиепископа, в феврале 2010-го — в сан митрополита.

В 2016 году руководил подготовкой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в Гаване.

Летом 2022 года отстранен от руководства ОВЦС и назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией. В июле 2024 года бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. Митрополит обвинения отрицал. В том же месяце Священной синод РПЦ отстранил митрополита от управления епархией, создав комиссию для «изучения положения дел в Будапештско-Венгерской епархии».

В декабре 2024 года новым местом служения митрополита Священный синод определил храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чехия).

В 2009–2022 годах вел авторскую программу «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Автор более 100 книг и ряда музыкальных произведений, в том числе Божественной литургии и Всенощного бдения для хора без сопровождения, симфонии «Песнь восхождения» для хора и оркестра и оратории «Страсти по Матфею» для солистов, хора и оркестра. В 2017 году кантату «Stabat Mater» митрополита Илариона представили публике итальянского города Равелло. В 2019 году написал книгу «Иисус Христос», вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей».

Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2016), Александра Невского (2021), Государственной премией РФ (2021), нагрудным знаком «За взаимодействие» Министерства иностранных дел России (2021).