Шохин счел проблемой переброску резервистов с охраны одного объекта на другой

Президент Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Тот назвал проблемой переброску с одного объекта на другой резервистов, привлеченных для обороны предприятий от террористических атак. Господин Шохин предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов.

«Есть у нас проблема, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра — в другом. Только они объект начинают принимать, как уже возникают новые задачи, что вполне понятно»,— пояснил глава РСПП (цитата по сайту Кремля).

По словам Александра Шохина, российские компании готовы самостоятельно финансировать защиту своих предприятий и прилегающих территорий. Но для этого нужно выработать схему такого финансирования — к примеру, через специальные фонды. «Некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением — не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие»,— уточнил он.

Владимир Путин в ноябре 2025 года подписал закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время. В регионах уже приступили к созданию таких формирований. Согласно постановлению Минобороны, срок пребывания резервистов на сборах не должен превышать шести месяцев в год.

