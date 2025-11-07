Минобороны России раскрыло правила проведения сборов для резервистов
Министерство обороны России опубликовало проект постановления о порядке проведения специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Согласно документу, решение о проведении сборов и количестве задействованных резервистов будет принимать президент России. Их целью обозначена охрана критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Ответственность за организацию сборов ляжет на Минобороны.
Срок пребывания резервистов на сборах не должен превышать шести месяцев в год. Расчет выплат и компенсаций будет производиться на основании справок о времени пребывания на сборах и включать следующие аспекты:
- Оклады, которые соответствуют их воинским должностям и званиям (по данным «Ъ», в пределах 30-50 тыс. руб.);
- Районные коэффициенты и надбавки за службу на территориях с особыми климатическими условиями;
- Для работающих резервистов предполагается сохранение средней зарплаты;
- Для безработных — пособие не ниже минимального размера оплаты труда.
На время сборов резервисты получают статус военнослужащих — с соответствующими правами и обязанностями:
- Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы;
- В случае гибели резервиста его семье полагаются выплаты и льготы в объеме, предусмотренном для военнослужащих по российскому законодательству;
- За нарушение порядка прохождения сборов резервисты будут нести ответственность наравне с военнослужащими (например, в случаях самовольного оставления части, дезертирства или неповиновения приказу).
4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время. В регионах уже приступили к созданию соответствующих формирований.
Подробнее о новом законе — в материале «Резервистов нацеливают на беспилотники».