Минобороны России раскрыло правила проведения сборов для резервистов

Министерство обороны России опубликовало проект постановления о порядке проведения специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил.

Согласно документу, решение о проведении сборов и количестве задействованных резервистов будет принимать президент России. Их целью обозначена охрана критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Ответственность за организацию сборов ляжет на Минобороны.

Срок пребывания резервистов на сборах не должен превышать шести месяцев в год. Расчет выплат и компенсаций будет производиться на основании справок о времени пребывания на сборах и включать следующие аспекты:

Оклады, которые соответствуют их воинским должностям и званиям (по данным «Ъ», в пределах 30-50 тыс. руб.);

Районные коэффициенты и надбавки за службу на территориях с особыми климатическими условиями;

Для работающих резервистов предполагается сохранение средней зарплаты;

Для безработных — пособие не ниже минимального размера оплаты труда.

На время сборов резервисты получают статус военнослужащих — с соответствующими правами и обязанностями:

Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы;

В случае гибели резервиста его семье полагаются выплаты и льготы в объеме, предусмотренном для военнослужащих по российскому законодательству;

За нарушение порядка прохождения сборов резервисты будут нести ответственность наравне с военнослужащими (например, в случаях самовольного оставления части, дезертирства или неповиновения приказу).

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время. В регионах уже приступили к созданию соответствующих формирований.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак