Путин подписал закон об участии резервистов в защите критически важных объектов
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиян из мобилизационного резерва смогут привлекать к защите критически важных объектов.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Речь идет о гражданах, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский говорил, что резервистов будут привлекать к защите объектов энергетики и транспорта от беспилотников «только на территории своего региона». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что уточнений о службе «в родном регионе» в законе нет.
Изменения вносятся в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Специальные сборы по обеспечению защиты критически важных объектов будут объявляться по указу президента.