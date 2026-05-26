Временный поверенный в делах Чехии вызван в МИД России после задержания Илариона

Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка сегодня приехал в МИД России. Он пробыл в здании министерства около 10 минут. Дипломат не стал отвечать на вопросы СМИ, передает ТАСС.

Временный поверенный в делах Чехии в РФ Ян Ондржейка (слева) у здания МИД России

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости Временный поверенный в делах Чехии в РФ Ян Ондржейка (слева) у здания МИД России

Поверенного вызвали в МИД РФ после задержания в Чехии 24 мая бывшего главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Илариона (Алфеева). Его подозревают в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание «классической подставой» и пообещали оказать помощь митрополиту. МИД России потребовал его освободить.