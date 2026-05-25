РПЦ пообещала помочь задержанному в Чехии митрополиту

Русская православная церковь (РПЦ) пообещала принять все законные меры для оказания помощи митрополиту Илариону, который был задержан в Чехии.

«Призываем органы следствия и суда Чешской Республики обеспечить соблюдение всех прав митрополита Илариона (Алфеева)»,— указано в заявлении РПЦ.

Как добавила пресс-служба РПЦ, действия правоохранительных органов Чехии вызывают обоснованные вопросы у адвокатов с точки зрения законности и соблюдения процессуальных норм.

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) с 2009 до 2022 года занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В 2024 году он был отправлен на служение в храм в Карловых Варах. 24 мая 2026-го митрополита задержали по подозрению в хранении наркотиков. Он находится под стражей.