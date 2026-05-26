Рубио после разговора с Лавровым передал Трампу сообщение от Путина

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Господин Рубио заявил, что передал американскому президенту сообщение от Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool, AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool, AP

Госсекретарь рассказал, что проинформировал господина Трампа «о шагах российской стороны». Среди прочего, господин Лавров уведомил американскую сторону о решении России ударить по Киеву. По мнению госсекретаря, «в Киеве очень опасно уже несколько лет».

«Я говорил с ним вчера об этом и о паре других вопросов. И, очевидно, Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту (США.— "Ъ"). Что я и сделал»,— добавил Марко Рубио, не приведя подробностей (цитата по ТАСС).

25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город. Вечером того же дня Сергей Лавров созвонился с господином Рубио. По данным Госдепа, они обсудили Украину и Иран.

Об эскалации на Украине читайте в материале «Ответная эскалация со стороны России — важный сигнал для европейских элит».