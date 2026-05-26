Госдеп: Рубио и Лавров обсудили Украину и Иран

Госдеп США прокомментировал телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт сообщил, что беседа была посвящена конфликтам на Украине и в Иране.

«Госсекретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Стороны обменялись мнениями о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране»,— сказал господин Пиготт (цитата по сайту Госдепа).

Как заявлял МИД России, Сергей Лавров проинформировал Марко Рубио о том, что российская сторона приступает к «системным и последовательным ударам в Киеве». Господин Лавров добавил, что власти Украины и европейских стран подрывают договоренности, которых достигли президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Анкоридже в августе 2025 года.