«Ответная эскалация со стороны России — важный сигнал для европейских элит»

МИД России 25 мая выступил с жестким заявлением по Украине: в ведомстве сообщили, что удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, повлекший за собой гибель 21 учащегося и большое число раненых, «переполнил чашу терпения» российской стороны. Вооруженные силы РФ, как сказано в заявлении, отныне будут системно наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, в связи с чем МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее», а мирных граждан не приближаться к соответствующим объектам. “Ъ” попросил российских экспертов оценить заявление министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета «Орешник»

Фото: Минобороны РФ / AP Ракета «Орешник»

Фото: Минобороны РФ / AP

Андрей Ильницкий, военный эксперт, член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП):

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Заявление МИД РФ по целенаправленному удару ВСУ по учебному заведению в Старобельске, где погибли студенты, фиксирует переполнение «чаши терпения», которая выступает здесь символом и мерой страданий и гнева, что может вместить общество и должно выдерживать государство.

В такой ситуации переход к стратегии «управляемой эскалации» представляется мне рациональной необходимостью.

Важно понимать, что духовный смысл «управляемой эскалации» заключается не в мести, а в нравственной причинно-следственной связи: справедливость действует как объективный духовный закон, как возмездие, от которого невозможно уклониться. В военно-политическом смысле стратегия «управляемой эскалации» подразумевает последовательное и дозированное повышение издержек для укронацистов и их западных партнеров.

Противник должен осознать, что каждый наш шаг по лестнице эскалации вверх будет нести четкий сигнал о серьезности намерений, неизбежном расширении масштабов ударов и средств поражения, показывая, что рамки прежнего сдерживания исчерпаны, а следующий удар будет еще больнее, а ущерб — масштабнее.

Сергей Полетаев, аналитик, член СВОП, сооснователь и редактор проекта «Ватфор»:

Фото: личный архив

— Нужно разделять заявления и военную целесообразность. Киев — самый укрепленный с точки зрения ПВО город Украины (а возможно, и всей Европы за исключением России).

Зимние атаки киевских объектов энергетики, постоянные бомбардировки военных предприятий и центров управления в Киеве раз за разом демонстрировали сложность и, если угодно, дороговизну преодоления киевской ПВО. Однако вчерашний день показал, что воздушная защита вокруг Киева истощена в достаточной степени, чтобы массированная атака была эффективной.

Думаю, это и стало главной причиной в смене парадигмы наших воздушных ударов. Посмотрим, как заявления нашего МИДа теперь будут воплощаться в дела.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член СВОП:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Переход к систематическим ударам по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве — давно назревшая эскалация, которая в свете качественного усиления террористической деятельности киевского режима стала абсолютно необходимой, а на фоне истощения имеющихся в распоряжении Киева западных средств ПВО — технически осуществимой.

Варварский удар ВСУ по Старобельску стал апофеозом наращивания им террористической активности против России, которая происходила уже несколько месяцев и включала в себя все более масштабные дальнобойные удары по гражданским объектам в глубине российской территории.

Непосредственное отношение к этим ударам имеет Европа, на территории которой развернуто производство значительной части украинских дронов, через территорию которой часть этих дронов запускается и которая предоставляет Киеву значительную часть используемой при этих ударах развединформации. Цель этих ударов, включая бесчеловечный удар по колледжу в Старобельске,— сорвать те переговоры, которые должны были возобновиться в ближайшие недели при посредничестве США на основе так называемых пониманий Анкориджа (в соответствии с которыми ВСУ должны уйти из занимаемой ими части ДНР как главное условие прекращения огня), и сделать дальнейшее урегулирование невозможным. Как известно, европейские элиты всеми силами стремятся затянуть войну, полагая, что в итоге добьются критического истощения России и выиграют время для наращивания собственных военных ресурсов. Одновременно Европа и Киев стремятся, сорвав переговоры при посредничестве США, принудить Россию к таким уступкам, когда говорить о ее победе было бы невозможно в принципе.

На этом фоне начало систематических ударов по Киеву призвано показать, что цена такой стратегии для киевского режима может оказаться запредельной.

Причем речь как о материальном ущербе (в Киеве много предприятий ВПК), так и о политико-психологической усталости населения от войны: до последнего времени украинская столица оставалась в относительной безопасности, и регулярные удары по ней могут усилить общественное давление на власть в пользу скорейшего прекращения боевых действий на условиях Анкориджа.

При этом все больший дефицит западных систем ПВО, прежде всего американских Patriot, связанный с исчерпанием этих систем у самих США в ходе их агрессии против Ирана, делает Киев гораздо менее защищенным перед российскими ударами. Плотность системы ПВО вокруг Киева — одна из причин, почему такие удары не были постоянными до сих пор.

Наконец, ответная эскалация со стороны России — важный сигнал для ведущих против нее войну руками Украины европейских элит. Кстати, реакция европейских столиц и на удар ВСУ по Старобельску, и на последовавший удар по Киеву с применением ракеты «Орешник» наглядно показала, что они ведут против России войну. Именно Европа является для киевского режима тылом, отчасти военным штабом, и причиной усиления дальнобойных ударов вглубь России, ключевой причиной того, что девять месяцев спустя договоренности Анкориджа до сих пор не выполнены, и главным автором нынешней эскалации.

Сейчас Россия приступает к систематическим ударам по Киеву. Следующий шаг вверх по лестнице эскалации — удары непосредственно по объектам на территории стран ЕС и НАТО.

Подготовила Елена Черненко