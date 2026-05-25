Лавров сообщил Рубио о решении России ударить по Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Глава МИДа сообщил госсекретарю, что Вооруженные силы РФ приступают к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

Переговоры Марко Рубио и Сергея Лаврова в сентябре 2025 года на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре

Переговоры Марко Рубио и Сергея Лаврова в сентябре 2025 года на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре

Господин Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины и европейских стран подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.

Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили намерение нормализовать условия работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, отметили в российском МИДе. Кроме того, стороны обсудили кризис в Ормузском проливе и ситуацию вокруг Кубы.

МИД России сегодня заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.