В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности

В Ростовской области утром 26 мая был отменен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение распространила система РСЧС.

Отбой угрозы объявили около 04:00. Накануне вечером, 25 мая, экстренные службы предупреждали жителей региона о возможной атаке беспилотников.

Около 22:00 населению рекомендовали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

По состоянию на утро 26 мая официальной информации о сбитых беспилотниках, пострадавших или

Валерий Климов