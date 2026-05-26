В Испании подтвердили второй случай заражения хантавирусом

Один из пациентов, который находится на карантине в больнице в Мадриде, сдал положительный тест на хантавирус. Это второй случай заражения среди 14 граждан Испании, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius.

Как сообщил Минздрав Испании, пациент переносит заболевание бессимптомно. Он переведен в изолятор особого уровня защиты, где будет находиться под особым медицинским наблюдением, передает RTVE.

В апреле на борту MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего на борту находились 147 человек, которые после эвакуации с судна остаются на карантине.