Политики пускают заразу по миру

Всемирная организация здравоохранения ООН и Глобальный совет по мониторингу готовности опубликовали исследование, в котором указано, что недавние вспышки хантавируса и лихорадки Эбола не случайны. Эксперты связывают их с факторами, в числе которых политическая нестабильность, войны, недофинансирование медицины и глобальное изменение климата.

«Вспышки инфекционных заболеваний становятся все более частыми и все более разрушительными»,— указано в опубликованном 18 мая докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Глобального совета по мониторингу готовности (GPMB) под названием «Мир на грани: приоритеты для будущего, устойчивого к пандемиям».

Эксперты отмечают, что из-за вооруженных конфликтов и климатических изменений вспышки инфекционных заболеваний в разных частях мира становятся все более частыми. Однако «коллективные действия по борьбе с инфекционными болезнями подрываются геополитической фрагментацией и коммерческой выгодой».

GPMB напомнила, что «спустя всего несколько месяцев» после ее первого доклада, «предупреждающего о неготовности к быстро распространяющейся пандемии, в мире разразилась пандемия COVID-19, самая смертоносная респираторная пандемия с 1918 года». Исследователи подчеркивают, что, «несмотря на огромный массив накопленных знаний, инструментов и ресурсов, траектория пандемического риска движется в неправильном направлении».

Авторы доклада отмечают, что вооруженные конфликты, изменение климата, а также «геополитическая фрагментация и корыстные коммерческие интересы подрывают коллективные действия по борьбе с эпидемиями».

Из-за этого «огромный потенциал передовых инструментов, в том числе ИИ и цифровых технологий, не дает в полной мере использовать его для эффективного управления системами здравоохранения» и обеспечения населения всеми необходимыми ресурсами, что проявилось в ходе пандемии COVID-19.

Ранее ученые уже прослеживали связь между изменением климата и распространением новых инфекционных заболеваний. В апреле 2024 года на международном конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний было отмечено, что из-за потепления климата по всей планете, и особенно в Европе, активно распространяются опасные заболевания, разносимые кровососущими комарами, которые прежде не могли там обитать. Эти насекомые разносят в числе прочего малярию, лихорадку денге и Западного Нила, энцефалит Сент-Луис. Раньше лихорадку денге обнаруживали только в тропиках и субтропиках. Теперь же вызванное глобальным потеплением повышение температуры и удлинение теплого времени года расширяет возможности для комаров размножаться и разносить болезни.

Доклад ВОЗ и GPMB подтверждает эти выводы. Кроме того, говорится, что «чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения за последние десять лет — от Эболы до оспы — демонстрируют, что мир не стал существенно безопаснее: растут экономические и социальные издержки, ослабевает доступ к медицинским средствам противодействия, сокращается финансирование, а население во многих странах становится беднее».

Говоря о том, что нужно делать, эксперты призвали власти стран и международные организации осуществлять «независимый и всеобъемлющий мониторинг рисков пандемий, основанный на передовых этичных инструментах ИИ и цифровых технологиях, непосредственно подотчетных Всемирной ассамблее здравоохранения и Генассамблее ООН». Кроме того, данные таких мониторингов необходимо регулярно представлять на соответствующих международных и региональных форумах, особенно по вопросам торговли, финансирования, безопасности, сельского хозяйства и здоровья животных».

Авторы доклада также призывают власти стран обеспечить равный доступ населения ко всем инструментам здравоохранения. Также политикам необходимо ратифицировать и полностью выполнять Соглашения ВОЗ по борьбе с пандемиями и обеспечить устойчивую работу национальных фондов по борьбе с пандемиями путем соответствующего финансирования и управления.

Евгений Хвостик