Пашинян пообещал запустить в Армении строительство коридора «Восток — Запад»

Власти Армении в ближайшие годы начнут строительство международного транспортного коридора «Восток — Запад». Такое обещание сделал премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с избирателями в Ширакской области.

«Сейчас международные инвесторы приехали с новым предложением — построить трассу “Восток — Запад”, которая пройдет через Ширакскую, Тавушскую и Лорийскую области и будет идти параллельно железной дороге», — сообщил армянский премьер (цитата по ТАСС). В этой связи господин Пашинян пообещал жителям региона многомиллионные инвестиции.

По словам премьер-министра, международные эксперты «очень внимательно следят за процессами в стране после августа 2025 года», когда Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение в Вашингтоне. Он отметил, что через территорию страны проходит самый короткий путь с запада на восток.

В апреле Никол Пашинян заявлял, что страна вступила в новый этап экономического развития после достижения мира с Азербайджаном. По его словам, это позволило возобновить перевозки через азербайджанскую территорию, а также начать переговоры о строительстве «Маршрута Трампа».