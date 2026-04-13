Пашинян связал экономическое развитие Армении с миром с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна вступила в новый этап экономического развития после достижения мира с Азербайджаном. По его словам, это позволило преодолеть блокаду, возобновить перевозки через азербайджанскую территорию, а также начать переговоры о строительстве «Маршрута Трампа».

«Уже сегодня Армения преодолела блокаду, потому что, как вы знаете, железнодорожные грузоперевозки в Армению через территорию Азербайджана возможны и осуществляются. Но я хочу сказать, что экспорт также возможен по железной дороге, конечно, через территорию Грузии. А железную дорогу с Азербайджаном мы сначала откроем в рамках проекта TRIPP. Это очень важно, и политическое соглашение состоит в том, что эта железная дорога никогда не будет закрыта. Другими словами, это надежный маршрут как для импорта, так и для экспорта»,— сказал Никол Пашинян на встрече с крупными предпринимателями. По словам армянского премьера, с 2018 года ВВП Армении вырос на 53%, а экономика страны позволяет предприятиям и бизнесу развиваться по-новому.

Стороны возобновили транзит грузов в конце 2025 года. В итоге в Армению из Азербайджана поставляется российское и казахстанское зерно, а также дизельное топливо и бензин. Договоренности возникли как следствие парафирования мирного соглашения в Вашингтоне в августе 2025 года (документ до сих пор не подписан). Тогда же лидеры сообщили о строительстве «Маршрута Трампа», который соединит западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.

Лусине Баласян