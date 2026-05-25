Инвесторов вернули к реальности

Жесткое заявление Министерства иностранных дел РФ в отношении ударов ВСУ по Старобельску отбросило российский фондовый индекс ниже 2600 пунктов. В ходе торгов индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) опустился до минимума с ноября прошлого года. Ожидания инвесторов на завершение боевых действий на Украине оказались слишком оптимистичными. Поддержать российский рынок акций могли бы дивиденды по итогам прошлого года. Однако эксперты ожидают, что до него дойдет лишь 10% от общего объема выплат.

25 марта российский фондовый рынок пережил значительное снижение. Около 17:30 индекс Московской биржи опускался ниже отметки 2580 пунктов, минимума с середины ноября 2025 года. По сравнению с закрытием предыдущего дня снижение составляло более 1,7%.

Столь резко участники рынка отреагировали на заявления российского МИДа относительно атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛHP), приведшей к гибели учащихся. Министерство особо отметило, что теперь ВС РФ «приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Причем иностранных граждан призвали «как можно скорее покинуть город».

«Острая реакция рынка объясняется тем, что новый виток эскалации рушит надежды инвесторов на скорейшее мирное урегулирование конфликта и скорое восстановления экономических отношений с западными странами»,— считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Негативным фактором стали и заявления Госдепа США о приостановке трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

На конъюнктуру также повлияло и снижение цен на нефть на фоне сообщений о том, что США и Иран разработали план продления режима прекращения огня и открытия Ормузского пролива, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. 25 мая стоимость нефти Brent впервые с конца апреля опустилась ниже $95 за баррель, тогда как курс доллара находится вблизи трехлетнего минимума — около 71,5 руб./$. В результате компании нефтегазового сектора оказались в лидерах падения: котировки компаний снизились на 2–3%. Стоимость акций крупнейших экспортеров, таких как «Газпром», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, опустилась до значений ноября 2025 года. Кроме того, как считает руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров, на фоне рисков глобальной стагфляции, а также ухудшившейся статистики отраслевых компаний отсутствие перспективы быстрого снижения ключевой ставки «служит для инвесторов поводом для увеличения коротких позиций», а также уменьшает число спекулянтов, ожидающих роста котировок.

По итогам основной торговой сессии индекс IMOEX остановился чуть ниже уровня 2600 пунктов. При этом, как отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, многие заявления американской администрации оказывались преждевременными и часто опровергались Ираном. Так что если переговоры между Вашингтоном и Тегераном вновь сорвутся, акции российских компаний, вероятно, смогут отыграть падение. Поддержку рынку могло бы оказать поступление дивидендов по итогам 2025 — начала 2026 года. Однако, по оценке инвестстратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, в условиях высоких процентных ставок доля средств, реинвестируемых в акции, скорее всего, составит менее 10%.

Андрей Ковалев