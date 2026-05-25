Нефть отбросила эмоциональную премию

Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже уровня $95 за баррель. Падение почти на 9% вызвано сообщениями о скором заключении соглашения между США и Ираном. Однако это не первые подобные заявления, поэтому участники рынка настроены скептически. Даже в случае принятия мирного договора аналитики не ждут быстрого снижения цены ниже уровня $85 за баррель. Запасы нефти в стратегических резервах заметно сократились, а быстро нарастить ее поставки на рынок не получится.

Новую неделю рынок нефти начал с сильнейшего за последние недели снижения цен. В самом начале торгов 25 мая на бирже ICE стоимость ближайшего контракта на поставку Brent впервые за месяц опустилась ниже уровня $95 за баррель. Котировки достигли отметки $94,4 за баррель, минимума с 21 апреля. Это на 8,8% ниже значения закрытия пятницы. Даже с учетом восстановления до $95,1 за баррель потери за неделю составили 14,6%.

Обвал котировок был вызван игрой инвесторов на ожиданиях заключения мирного соглашения между США и Ираном.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаются его заключительные аспекты и детали, которые будут объявлены в ближайшее время. В воскресенье, 24 мая, агентство Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщило о том, что рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Наиболее значимым для нефтяного рынка стал пункт с немедленным открытием Ормузского пролива и доведения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней.

Вместе с тем, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, рынок привычно стал отторговывать именно надежду на деэскалацию, чем реальное восстановление какого-либо нефтяного баланса. Тем более что за последние месяцы уже несколько раз заявлялось о сделках, близких к заключению, но которые так и не были реализованы из-за разногласий сторон. Именно по этой причине из цены ушла лишь самая волатильная — эмоциональная — часть геополитической премии, отвечающая за риск серьезных перебоев с поставками в ближайшее время, отмечают эксперты. Структурная часть премии, отвечающей за длительную нехватку нефти, все еще сохраняется. Об этом косвенно говорит более слабая реакция на новости фьючерсов с более поздним исполнением. В частности, контракты с реализацией в сентябре—октябре снизились лишь на 3,5–4,2%, до $90–92,4 за баррель.

Впрочем, даже если соглашение будет подписано и возобновится регулярный проход танкеров через Ормузский пролив, возврат цен к уровням до начала конфликта маловероятен. По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, при таком сценарии стоимость Brent может опуститься до $85–92 за баррель. «Быстро уйти ниже $85 за баррель цене будет сложно, потому что запасы уже сильно истощились, а физический рынок нефти остается напряженным»,— отмечает эксперт. Если же соглашение снова сорвется, то цена Brent быстро вернется к $100–110 за баррель, а при новом обострении появится риск уйти выше $110–120 за баррель.

«По сообщениям в СМИ стороны все еще расходятся по запасам урана Ирана и контролю над Ормузским проливом, поэтому рынок будет резко реагировать на каждую новость»,— отмечает Владимир Чернов.

Падение цен на нефть оказало ограниченное влияние на российский рынок. Внебиржевой курс доллара, поднимавшийся в начале дня до 72,14 руб./$, к 18:00 опустился до 71,6 руб./$, что лишь на 4 коп. превысило значение закрытия пятницы. Биржевой курс юаня вырос на 9 коп., 10,62 руб./CNY. «Лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля составляет около полутора месяцев. Сейчас на рынок поступает апрельская валютная выручка, когда цены на нефть Urals составляли $95 за баррель»,— поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поддержку рублю оказывает налоговый период: до 28 мая экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.

Виталий Гайдаев