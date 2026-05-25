Совет директоров МТС-банка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров МТС-банка рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 96,12 руб. на акцию. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня. Совет директоров предложил направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. 10 июля будут определены лица, которые имеют право на дивиденды. Срок выплат номинальному держателю — не позднее 24 июля. Остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров,— не позднее 14 августа.

За 2024 год кредитная организация выплатила дивиденды в размере 89,31 руб. на акцию. Согласно политике МТС-банка, с 2025 года на дивиденды направляется от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам прошлого года чистая прибыль МТС-банка по МСФО увеличилась на 17%, до 14,4 млрд руб.