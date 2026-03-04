МТС-банк увеличил чистую прибыль на 17% в 2025 году

МТС (MOEX: MTSS)-банк в прошлом году увеличил чистую прибыль по МСФО на 17%, до 14,4 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации. Четвертый квартал принес 5 млрд руб. чистой прибыли — показатель вырос в 9,8 раза год к году.

Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в два раза, до 21,2 млрд руб. В четвертом квартале показатель достиг 8,3 млрд руб., рост составил 7,2 раза год к году. Операционный доход до резервов составил 67 млрд руб., снижение — 4,2%. В четвертом квартале показатель вырос на 21,5% до 19,7 млрд руб.

Стоимость риска (COR) по итогам года составила 6,1%, снижение — 1,4 п.п. В четвертом квартале показатель уменьшился на 1 п.п. до 6,4%. Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга достигла 14,5% по итогам года, снижение — 0,6 п.п. В четвертом квартале показатель поднялся до 19%. Доля неработающих кредитов (NPL 90+) составила 10,6%, рост — 1,6 п.п. за год.