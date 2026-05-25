Краснодар, Сочи и Новороссийск лидируют по наркопреступлениям

Наибольшее количество наркопреступлений в Краснодарском крае в 2025 году зарегистрировано в Краснодаре, Сочи и Новороссийске, следует из ответа ГУ МВД России по региону на запрос «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Абсолютным лидером по общему числу наркопреступлений стал Краснодар (1712), далее следуют Сочи (1377) и Новороссийск (465). В пятерку также вошли Кавказский район (353) и Армавир (279).

При оценке исключительно фактов сбыта наркотиков первая тройка городов сохраняется: Краснодар (1164), Сочи (1089), Новороссийск (255). При этом в ведомстве обратили внимание, что основная часть сбытов приходится на курортные города азовского и черноморского побережья.

«Данное явление обусловлено тем, что ежегодно в летний и зимний курортные сезоны на побережье возрастает число прибывающих в край граждан как на отдых, так и для занятия преступной деятельностью»,— пояснили в региональном ГУ МВД.

В 2025 году на Кубани зарегистрировали 4931 преступление по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Это на 17% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 4210 подобных преступлений. При этом количество деяний, предусмотренных статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), сократилось с 2554 до 1944.

Наталья Решетняк