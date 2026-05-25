В МВД назвали самые распространенные в Краснодарском крае наркотики

В структуре изъятых на Кубани наркотических средств по-прежнему доминируют марихуана и синтетические наркотики, сообщили «Ъ-Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 2025 году из незаконного оборота изъято более 153 кг марихуаны и 126 кг «синтетики». При этом, по данным ведомства, прослеживается устойчивая тенденция вытеснения наркотиков растительного происхождения синтетическими.

«Все больше молодежи начинают потреблять наркотики синтетического происхождения. Это происходит в связи с тем, что данный вид наркотика более доступен по цене и возможности приобретения»,— отмечается в ответе ведомства на запрос «Ъ-Кубань».

Значимым фактором остается внутреннее производство марихуаны, чему способствует наличие природных очагов произрастания наркосодержащих растений в регионе. В связи с этим проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мак».

Всего из незаконного оборота в 2025 году изъято около 314 кг наркотических средств — на 49,5 кг больше, чем в 2024 году.

Наталья Решетняк