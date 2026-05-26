Ни волоса лишнего с городского главы

Защита главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в двух эпизодах взяточничества и превышения должностных полномочий, не смогла оспорить действия правоохранительных органов, расследующих его уголовное дело. По данным «Ъ», адвокаты пытались доказать незаконность изъятия биологических материалов у чиновника. Судья Советского райсуда Вадим Галимзянов, в конце апреля постановивший отправить Ратмира Мавлиева в СИЗО, нарушений в действиях следователя и криминалиста не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На этой неделе суд рассмотрит вторую жалобу Ратмира Мавлиева

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ На этой неделе суд рассмотрит вторую жалобу Ратмира Мавлиева

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Вчера Советский райсуд Уфы рассмотрел первую жалобу сити-менеджера Ратмира Мавлиева и его адвокатов на действия сотрудников правоохранительных органов, расследующих уголовное дело в отношении чиновника.

Как сообщал «Ъ», господину Мавлиеву вменяют четыре преступления – два эпизода взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он незаконно вывел из муниципальной собственности санаторий «Радуга». Кроме того, якобы потребовал от топ-менеджеров строительной компании Prime Development оформить на себя участок в границах санатория кадастровой стоимостью 13,2 млн руб. и площадью 1,3 тыс. кв. м и передать ему во владение в виде взятки за общее покровительство.

Следующий эпизод – взятка в 10 млн руб. якобы от одного из крупнейших уфимских застройщиков. Наконец, Ратмиру Мавлиеву инкриминируют незаконный сбор 31 млн руб. с рекламных кампаний: деньги, по версии следствия, под видом пожертвований «складывались» в Общественный фонд развития города, который приобрел для мэрии премиальный Lexus за 21 млн руб.

Глава администрации Уфы вину не признает и считает дело сфабрикованным. По его словам, расследованию предшествовали судебные разбирательства, в которых мэрия Уфы оспаривает незаконный вывод земель из муниципальной собственности в интересах группы компаний Prime Development. Эпизод со взяткой в 10 млн руб. он связывает с показаниями бывшего председателя госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина: бывшего чиновника, обвиняемого в получении взяток, в день задержания Ратмира Мавлиева отпустили из СИЗО с запретом определенных действий. Что касается автомобиля, тот находится в распоряжении не сити-менеджера, а муниципалитета, утверждает обвиняемый.

Застройщики связь с уголовным делом господина Мавлиева отрицают.

30 апреля судья Советского районного суда Вадим Галимзянов по ходатайству следствия постановил взять Ратмира Мавлиева под стражу до 11 июля. Однако 6 мая Верховный суд Башкирии выявил в решении существенные нарушения закона и заменил меру пресечения на домашний арест.

Следствие с апелляционным актом не согласилось, заявив о его несоответствии тяжести инкриминируемых деяний и создании условий для сокрытия доказательств. СКР направил в прокуратуру жалобу на определение. О ее поступлении в суды не сообщалось. На время разбирательств обязанности главы администрации Уфы исполняет первый вице-мэр Сергей Кожевников.

Утром 12 мая Ратмира Мавлиева, находившегося под домашним арестом, госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова из-за жалоб на боли в сердце. В одиночной палате сити-менеджер пробыл более недели.

Вчера Советский районный суд Уфы рассмотрел жалобу адвокатов на действия следователей и криминалистов, которые, по данным «РИА Новости», принудительно изъяли у мэра волосы и слюну. Перед началом заседания представитель СКР ходатайствовал о закрытии процесса в интересах следствия. Судья частично удовлетворил запрос, закрыв от журналистов рассмотрение материалов жалобы, но допустив СМИ к оглашению решения.

На этом же заседании один из адвокатов Ратмира Мавлиева Ильгиз Карамов заявил недоверие суду. Как он пояснил, в 2024 году судья Вадим Галимзянов рассматривал гражданское дело в отношении городской администрации по иску Азата Файзуллина, аффилированного с Prime Development. Тот же судья 30 апреля принял решение о заключении господина Мавлиева под стражу, которое было отменено Верховным судом республики.

Судья в отводе отказал.

Позиция защиты, по данным «Ъ», заключается в том, что Ратмиру Мавлиеву не разъяснили положения ст. 51 УПК РФ, регламентирующие обязательное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. Кроме того, по версии представителей обвиняемого, защита не была предупреждена об изъятии биологических материалов.

Следствие считает, что с положениями ст. 51 УПК РФ обвиняемому дали ознакомиться еще на стадии следствия, когда он считался подозреваемым. По версии СКР, у господина Мавлиева было время на оповещение защитников о процессуальных действиях. Какого-либо насилия или действий, которые могли бы унизить человеческое достоинство, не предпринималось, настаивают, по данным «Ъ», правоохранительные органы, а волосы у чиновника изымались путем их среза.

Жалобу защиты суд отклонил. Решение об оспаривании постановления защита примет после согласования позиции, рассказал журналистам адвокат Ильгиз Карамов. Еще одну жалобу сити-менеджера суд рассмотрит 28 мая

Идэль Гумеров