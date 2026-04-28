Экс-главу госжилнадзора Башкирии отпустили из СИЗО

Советский районный суд по ходатайству следователя изменил меру пресечения бывшему председателю госжилнадзора Башкирии Артуру Давлетшину и его заместителю Валерию Мицукову. Бывших чиновников отпустили из-под ареста, назначив им запрет определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Глава госжилнадзора Артур Давлетшин находился под арестом с декабря 2024 года

Глава госжилнадзора Артур Давлетшин находился под арестом с декабря 2024 года

Как сообщал «Ъ-Уфа», Артура Давлетшина задержали в декабре 2024 года. Ему инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Дело в отношении господина Давлетшина является частью большого расследования о коррупции в отношениях между чиновниками надзорного ведомства и топ-менеджерами строительных фирм. Обвиняемыми проходят около 30 бывших и действующих сотрудников госкомитета и предполагаемых взяткодателей, а также посредников, в том числе депутат горсовета Филюс Ишбулатов.

Майя Иванова