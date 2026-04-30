Обвинение подъехало на Lexus`е

В Советском райсуде Уфы огласили суть обвинений в отношении сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева. По версии следствия, чиновник организовал схему по выводу санатория «Радуга» из муниципальной собственности и фиктивному оформлению ее участка на руководителей уфимского застройщика, после чего потребовал передать землю себе. Также главу администрации обвиняют в получении 10 млн руб. взятки. Еще одно обвинение — незаконный сбор от рекламных агентств более 30 млн руб. для покупки автомобиля Lexus. Деньги, по версии следствия, проводились через благотворительный фонд, который связан с уполномоченной по правам ребенка Ольгой Панчихиной. Сам Ратмир Мавлиев объясняет уголовное преследование клеветой в свой адрес. Суд арестовал его до 11 июля.

Советский райсуд Уфы выбрал меру пресечения главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В Советском райсуде Уфы избрали меру пресечения главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в двух эпизодах превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Адвокаты Ратмира Мавлиева просили суд назначить ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В числе прочего, они обратили внимание суда на заслуги мэра по защите и поддержке участников СВО. Это, по их мнению, препятствует его побегу за границу, так как на Украине в отношении главы администрации Уфы возбуждено уголовное дело.

Суд решил поддержать ходатайство следствия и арестовал сити-менеджера Уфы до 11 июля.

Как сообщал «Ъ», Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля на двое суток.

По версии следствии, глава администрации вместе с гендиректором ООО «Единый расчетно-кассовый центр Уфы (ЕРКЦ Уфы) Айгуль Винниковой, директором санатория «Радуга», депутатом горсовета Уфы Алексеем Силиным и замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушатом Фазлиахметовым вывели здравницу с участком стоимостью 13,2 млн руб. из муниципальной собственности. Затем чиновник якобы потребовал от руководства строительной группы компаний Prime Development оформить землю на себя и передать его градоначальнику в обмен «на общее покровительство».

ЕРКЦ Уфы принадлежит администрации города, компания занимается обработкой коммунальных платежей, а расположенный в лесном массиве на берегу реки Уфы санаторий является ее филиалом.

Источники «Ъ-Уфа» сообщили, что земельный участок, фигурирующий в уголовном деле, якобы соседствует с участком, на котором расположена резиденция господина Мавлиева.

Накануне Советский райсуд Уфы арестовал Рушата Фазлиахметова до 11 июля, а господину Силину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на аналогичный срок.

Вторым эпизодом взятки следствие считает получение 10 млн руб. от представителя одной из уфимских строительных компаний.

Наконец, сити-менеджера обвиняют в организации незаконного сбора около 31 млн руб. от рекламных агентств. Деньги участники рекламного рынка якобы переводили в Общественный фонд развития города. Следствие полагает, что за счет этих пожертвований город приобрел премиальный автомобиль Lexus стоимостью 21,1 млн руб., который сити-менеджер использовал для служебных и личных поездок.

Руководителем некоммерческой организации является Дарина Панчихина. Ее мать — уполномоченная по правам ребенка Башкирии Ольга Панчихина — по крайней мере до конца 2024 года состояла в совете фонда. Организация финансирует социальные программы, поддержку участников СВО и благоустройство города.

Ратмир Мавлиев вину не признал. По его мнению, уголовное дело строится на клевете топ-менеджеров Prime Development. Мотив застройщика глава администрации обосновал судебными разбирательствами, в которых мэрия требует вернуть в муниципальную собственность более 30 га земли общей стоимостью более 21 млрд руб.

«Они не хотят, чтобы я продолжал, чтобы я не мог завершить ту работу, которую начал, для того чтобы жителям Уфы вернуть эти деньги»,— заявил обвиняемый.

В Prime Development отрицают обвинения в свой адрес. Компания опубликовала в соцсетях комментарий, в котором назвала заявление Ратмира Мавлиева «недостоверной информацией». «Распространяемые сведения порочат «Прайм Девелопмент» и направлены для того, чтобы отвести внимание горожан и правоохранительных органов от множества коррупционных вопросов, предъявляемых к администрации города Уфы следственными органами»,— заявили в компании.

В Prime Development отметили, что приобретают земельные участки под застройку «строго в рамках действующего законодательства и с соблюдением установленных процедур». Земельные сделки, подчеркнули в компании, проверяют банки, финансирующие строительство.

«Мы считаем подобные заявления попыткой ввести в заблуждение правоохранительные органы, общественность и жителей нашего города»,— говорится в сообщении застройщика.

Обвинение в получении 10 млн руб., настаивал Ратмир Мавлиев, строится на показаниях бывшего председателя госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина, который сам, по словам сити-менеджера, «обвиняется в 32 эпизодах взятки». Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Давлетшину инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

С декабря 2024 года Артур Давлетшин находился под стражей, а в день задержания Ратмира Мавлиева его отпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

Идэль Гумеров