Арестованного мэра Уфы госпитализировали из-за боли в сердце

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева увезли в больницу из-за боли в сердце, сообщил его адвокат Марат Самойлов. Чиновник находится под домашним арестом по делу о получении взятки в особо крупном размере.

«Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие»,— сказал адвокат «РИА Новости». Он уточнил, что мэра доставили в больницу утром 12 мая.

Суд арестовал Ратмира Мавлиева 30 апреля. Затем его перевели под домашний арест. По версии следствия, чиновник организовал схему по выводу санатория «Радуга» из муниципальной собственности, оформив участок на руководителей уфимского застройщика. Мэра обвиняют в получении 10 млн руб. взятки. Еще одно обвинение — незаконный сбор от рекламных агентств более 30 млн руб. для покупки автомобиля Lexus.

