Мэра Уфы Ратмира Мавлиева отпустили под домашний арест

Верховный суд Башкирии принял решение о переводе сити-менеджера Ратмира Мавлиева из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на адвоката главы городской администрации.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», чиновнику вменяют по два эпизода взятки в особо крупном размере и превышения должностных полномочий. Вину господин Мавлиев не признает, считает преследование провокацией застройщиков. 30 апреля Советский райсуд Уфы арестовал его до 11 июля. Как рассказал «Ъ-Уфа» адвокат Булат Зиакаев, по апелляционной жалобе защиты и обвиняемого Верховный суд Башкирии решение отменил и постановил отказать в удовлетворения ходатайства следствия об аресте.

По данным UTV, чиновник пробудет под домашним арестом до 28 июня.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что апелляция учла обстоятельства дела, данные о личности обвиняемого и наличие у него малолетних детей. Суд не нашел оснований для самой строгой меры пресечения.

Идэль Гумеров