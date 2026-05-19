Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подал еще одну жалобу в Советский райсуд

В Советский районный суд Уфы поступило еще одно заявление главы городской администрации Ратмира Мавлиева (обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий) на действия следователей. Материалы поступили в суд 18 мая, следует из электронной картотеки.

Фото: Идэль Гумеров

13 мая господин Мавлиев и его защитники уже подавали жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов. Ее суд рассмотрит 25 мая.

По данным «Ъ-Уфа», новое заявление связано с принудительным отбором образцов волос у сити-менеджера, находящегося под домашним арестом, но пребывающего в больнице из-за сердечного заболевания. Дата заседания еще не назначена.

