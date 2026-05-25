Суд в Новороссийске отказал владелице земли в компенсации из-за изменения генплана

Октябрьский районный суд Новороссийска отказал собственнице земельного участка во взыскании с администрации города 1,3 млн руб. убытков, вызванных изменением вида разрешенного использования земли. Суд признал действия местных властей законными, установив, что истица была надлежащим образом уведомлена о публичных слушаниях, но не воспользовалась правом на возражение, следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Как следует изрешения суда, истица приобрела в октябре 2023 года земельный участок в хуторе Семигорском площадью 782 кв. м за 1,3 млн руб. На момент сделки категория земли значилась как «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (ИЖС). Однако, получив документы о праве собственности, женщина не смогла оформить разрешение на строительство, так как в генплане участок был уже отнесен к особо ценным землям (сельскохозяйственного назначения).

«Истица настаивала, что администрация без ее ведома инициировала публичные слушания по изменению генплана, в результате которых земля потеряла свою потребительскую ценность. Согласно представленному в суд отчету оценщика, падение рыночной стоимости участка после изменения статуса составило 1,29 млн руб. Помимо этой суммы, истица требовала взыскать с мэрии 200 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, а также проценты за пользование чужими денежными средствами», — отмечено в судебном акте.

Представители администрации Новороссийска настаивали на необоснованности иска, указав, что процедура внесения изменений в генеральный план проходила в строгом соответствии с федеральным законодательством, сам генплан был утвержден решением городской Думы и впоследствии признан законным краевым судом.

Суд, изучив материалы дела, установил, что публичные слушания по проекту изменений генплана проходили в период с ноября по декабрь 2023 года, а их итоги были опубликованы на официальном сайте администрации.

«В рамках последующих общественных обсуждений, назначенных решением городской Думы, заявлений или возражений от истицы в адрес администрации не поступало. Сам генеральный план, определивший для земельного участка с кадастровым номером 23:47:0104007:6633 функциональную зону сельскохозяйственных угодий, не оспорен и не признан недействительным», — отмечается в решении суда.

Учитывая, что истица не смогла доказать факт незаконности действий ответчика и причинно-следственную связь между этими действиями и возникшими убытками, суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарском краевом суде.

Александра Локтионова