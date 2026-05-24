Иран пригрозил выходом из ДНЯО при вторжениях в Персидском заливе

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на нападения в Ормузском проливе и «враждебное вторжение» в Персидский залив. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Его слова передает иранское агентство Tasnim.

«Одним из стратегических и предупредительных вариантов Ирана в случае продолжения этой тенденции является возможный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что повлечет тяжелые последствия для противоположной стороны»,— сказал господин Резаи.

Военный советник отметил, что продолжение войны приведет «экономику и народ США к гибели». Он призвал американскую сторону принять предложение Тегерана по мирному урегулированию. «Враги должны понять, что текущий диалог исходит из стратегического терпения Ирана»,— добавил Мохсен Резаи.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум с Ираном почти согласован и ожидает финального утверждения. The Guardian со ссылкой на источники писал, что финальное соглашение еще не согласовано Советом безопасности Ирана и верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи.

Источники Axios сообщали, что меморандум предполагает продление перемирия на два месяца, открытие Ормузского пролива, снятие блокады с иранских портов. Кроме того, Иран обязуется не обогащать уран и передать уже имеющиеся запасы.