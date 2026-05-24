The Guardian: Хаменеи еще не одобрил соглашение с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и Совет безопасности страны еще не одобрили меморандум по завершению конфликта с США. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на иранских чиновников.

Собеседники издания отметили, что Иран попросил уточнить один или два пункта предполагаемого соглашения между странами для того, чтобы отправить его на утверждение в Совет безопасности и верховному лидеру. Об этом республика сообщила пакистанским посредникам, передает The Guardian.

Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и США почти согласовали меморандум. Документ ожидает финального подтверждения. По данным Axios, соглашение включает пункты о продлении перемирия еще на 60 дней, согласии Тегерана открыть Ормузский пролив и расчистить его от мин, согласии США снять блокаду с иранских портов. Кроме того, Иран обязуется не обогащать уран и передать уже имеющиеся запасы. Tasnim сообщало, что США отменят санкции в отношении иранской нефти на время переговоров по урегулированию.