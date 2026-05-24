Пасечник: за два дня угрозу повторного удара ВСУ в ЛНР объявляли 15 раз

За 45 часов спасательной операции в ЛНР, где ВСУ ударили по колледжу в Старобельске, угрозу повторного удара объявляли 15 раз. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Губернатор вместе с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой навестили пострадавших в Луганской республиканской клинической больнице. Один из пострадавших — 19-летний студент — находится в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР.

До этого стало известно о переводе двоих раненых для лечения в Москву. Всего, по данным МЧС России, «пострадали 63 человека, из которых 21 погиб». Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что «погиб 21 ребенок, ранены и пострадали более 60 детей».

ВСУ ударили по колледжу с помощью БПЛА в ночь на 22 мая. Следственный комитет России сообщал, что в момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте.