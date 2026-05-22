При ударе ВСУ по Старобельску разрушены три здания колледжа

Три здания Старобельского профессионального колледжа в ЛНР полностью разрушены при ударе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина. По ее словам, здания не подлежат восстановлению.

«Это не самое страшное. Самое страшное — что там были дети. Под завалами сейчас еще находятся дети, и мы, конечно, все очень надеемся, что еще удастся их спасти»,— сказала госпожа Марфина (видео опубликовали «Известия»). Спасатели продолжают тушить пожар, который возник после удара, добавила ректор.

ВСУ ударили по общежитию колледжа педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на атаку.