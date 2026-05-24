Новороссийск занимает 8 место среди популярных у туристов направлений Кубани

Новороссийск находится на восьмом месте по популярности у российских туристов среди всех направлений Краснодарского края, включая горнолыжный кластер, и на пятом — среди пляжных территорий. Такие данные «Ъ-Новороссийск» предоставили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В топ-10 направлений Краснодарского края по количеству бронирований в 2026 году также вошли Сочи, Краснодар, Эсто-Садок, Сириус, Геленджик, Красная Поляна, Анапа, Адлер и Горячий Ключ. На Новороссийск приходится 2% от количества всех бронирований в регионе. Темпы бронирований сохраняют темпы на уровне прошлого года, уточнили в «Островке».

Забронировать ночь в отеле города-героя в среднем стоит 4,3 тыс. руб. Это на 4% дешевле, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирований в объектах размещения Новороссийска в 2026 году — три ночи, как и в прошлые годы.

По данным «Островка», для отдыха в Новороссийске туристы преимущественно выбирают апартаменты — 40% от всех бронирований в городе, а также отели категорий «четыре звезды» (17%), «три звезды» (13%) и без звезд (13%). На гостевые дома приходится 10% резервирований, на двухзвездочные отели — 6%, хостелы — 6%.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», турпоток в Новороссийск в 2026 году вырос на 5,3%. В индустрии гостеприимства города-героя реализуют инвестиционные проекты на 34,8 млрд руб.

Маргарита Синкевич